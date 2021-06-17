《傳聞》匯控數日內公布出售法國零售業務予Ｃｅｒｂｅｒｕｓ

《傳聞》據外電報道，匯豐控股（００００５）將於將未來幾日，宣布將其法國零售業務出

售予私募股權公司Ｃｅｒｂｅｒｕｓ，結束長達１８個多月出售計劃。匯控法國零售業務目前聘

用約３９００名員工。

據報今次出售是匯控全球改革的一部分，其目的是將風險加權資產總額減少１０００多億美

元，並削減３５０００個工作崗位，同時將其投資重點轉向亞洲。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

