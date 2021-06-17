《魚缸博客》五礦資源（１２０８）逼近牛熊線，技術超賣可博反彈

《魚缸博客》國務院近日提出做好大宗商品保供穩價，官方放風將喺近期分批投放銅、鋁、

鋅等儲備，發改委又宣布開展大宗商品市場監管，搞到金屬資源股近日捱沽走低，博客今日就留

意到五礦資源（０１２０８）跌無可跌相當值博。

首先睇返公仔圖，五礦自５月１０日高位６﹒１銀開始展開跌浪，至今經已試過４次底，今

早亦於二百五十天線之上企穩，下方支持夠晒穩陣，另外佢９ＲＳＩ接近２４，呈嚴重超賣水平

，亦貼近保力加通道下沿，股價回至年頭低位，現為入市博反彈良機。

再者，雖然神州銳意打擊大宗商品炒風，但現時內地經濟快速復甦，百業待興，金屬資源存

在「剛需」，發改委都預計未來一段時間內鋼鐵需求仍然高企，估計十四五結束之前情況不變，

甚至於對粗鋼需求仲有一定上升空間，金屬股等消化完國策利淡因素理應仲有得炒。

另外，五礦資源喺６月頭已經配完股，雖然現時仍未重上配售價，但配股風險掃除，加上管

理層提出２０２３年銅產量目標增至２公噸，配合新能源發展大方向，呢隻佬現時的確抵買，初

步目標睇４﹒５至５銀，收穿年內低位２﹒９１銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

