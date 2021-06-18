《傳聞》內地紡織產品價量齊升；內地券商加速向財富管理轉型

《傳聞》市場消息稱，中國紡織成衣行業景氣向好，產品訂單價量齊升，利好相關紡織概念

股走勢。福田實業（００４２０）昨日（１７日）以１﹒４５元收市，微跌１仙，抗跌力強。

另外，市場消息稱，內地券商加速向財富管理轉型，產品銷售與代銷業務成為券商收入新增

長點。中信證券（０６０３０）昨日升收１９﹒９２元，短期上望２１至２２元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

