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即市新聞

18/06/2021 09:01

《傳聞》金山軟件新遊戲陸續上線；華虹半導體增加產能

　　《傳聞》金山軟件（０３８８８）股價昨日（１７日）跌穿５０元，以４９﹒８元收市。據
悉金山軟件業務受益於軟件國產化與新遊戲如魔域３Ｄ在年底上線，４９元附近有值博率。
　　宅經濟帶動下，據聞內地半導體企業紛紛增加產能，包括華虹半導體（０１３４７）在無鍚
１２吋晶圓將擴大產能，對業績有正面影響，昨日急升一成收４３﹒１元，短期上升阻力位為４
５元。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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