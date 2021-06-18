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18/06/2021 09:01

《傳聞》中駿集團分拆中駿商管智慧服務，最快下周招股

　　《傳聞》市場消息指，中駿集團（０１９６６）分拆中駿商管智慧服務，最快下周招股，目
標７月初掛牌，並且已經初步引入４名基石投資者，計劃籌３億美元（約２３﹒４億港元），以
發行２５％股份計，預料估值達１２億美元（約９３﹒６億港元）。聯席保薦人為美銀證券及瑞
銀集團。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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