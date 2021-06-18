《魚缸博客》中汽協睇好車股齊齊衝！吼比亞迪、吉利憧憬再飛高！

《魚缸博客》魚缸沉寂咗一排終於見到有起色！今日睇到唔少板塊都可以升上，當中博客就

覺得車股值得大家關注！其中博客覺得可以吼下比亞迪（０１２１１）同埋吉利汽車（００１７

５）！

喺消息面上，中汽協就表示預計未來五年，神州新能源汽車銷量年均增速可以達到４０％以

上！而同時喺２０２１世界顯示產業大會開幕式上面，中汽協會、中國光學光電子行業協會液晶

分會等六大機構亦聯合發布《合肥宣言》，話要共同推動新型顯示產業鏈，同汽車行業供應鏈合

作共贏。合作相信可以進一步提升行業核心技術創新能力，加強產業鏈、供應鏈、價值鏈保障能

力，促進產業高質量可持續發展。大大拓展汽車行業發展空間同憧憬！

同時聯儲局有意提早加息，反映當局對市場經濟前景看法樂觀，環球經濟或是開始復甦進程

。隨著全球經濟活動重啟，相信會利好不同行業盈利表現，而市民出行或會有爆發力，利好汽車

需求，再加上神州力挺新能源車發展，在不少國策加持之下，相信將利好汽車行業發展。

再參考圖表，比亞迪以及吉利嘅股價，早前回落至低位水平後現反彈，並已開展上升趨勢，

在眾多利好因眾加持下，相信股價上升動力將會持續，而比亞迪昨日宣布擬分拆所屬子公司比亞

迪半導體至深圳創業板上市，對後市炒作更有憧憬，加上北水加持，博客睇好股價或可重上今年

２月約２６０元水平。至於吉利股價從低位回彈的幅度較小，可憧憬後市潛在回彈力，現價２３

﹒３５元距離１月高位３６﹒２５元仍有較大差距，可先小注買入，第一目標升破及企穩２４元

水平。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

