  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/06/2021 11:57

《魚缸博客》中汽協睇好車股齊齊衝！吼比亞迪、吉利憧憬再飛高！

　　《魚缸博客》魚缸沉寂咗一排終於見到有起色！今日睇到唔少板塊都可以升上，當中博客就
覺得車股值得大家關注！其中博客覺得可以吼下比亞迪（０１２１１）同埋吉利汽車（００１７
５）！
　　喺消息面上，中汽協就表示預計未來五年，神州新能源汽車銷量年均增速可以達到４０％以
上！而同時喺２０２１世界顯示產業大會開幕式上面，中汽協會、中國光學光電子行業協會液晶
分會等六大機構亦聯合發布《合肥宣言》，話要共同推動新型顯示產業鏈，同汽車行業供應鏈合
作共贏。合作相信可以進一步提升行業核心技術創新能力，加強產業鏈、供應鏈、價值鏈保障能
力，促進產業高質量可持續發展。大大拓展汽車行業發展空間同憧憬！
　　同時聯儲局有意提早加息，反映當局對市場經濟前景看法樂觀，環球經濟或是開始復甦進程
。隨著全球經濟活動重啟，相信會利好不同行業盈利表現，而市民出行或會有爆發力，利好汽車
需求，再加上神州力挺新能源車發展，在不少國策加持之下，相信將利好汽車行業發展。
　　再參考圖表，比亞迪以及吉利嘅股價，早前回落至低位水平後現反彈，並已開展上升趨勢，
在眾多利好因眾加持下，相信股價上升動力將會持續，而比亞迪昨日宣布擬分拆所屬子公司比亞
迪半導體至深圳創業板上市，對後市炒作更有憧憬，加上北水加持，博客睇好股價或可重上今年
２月約２６０元水平。至於吉利股價從低位回彈的幅度較小，可憧憬後市潛在回彈力，現價２３
﹒３５元距離１月高位３６﹒２５元仍有較大差距，可先小注買入，第一目標升破及企穩２４元
水平。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話18/06/2021
13號仔上市編號重歸長和系　和黃醫藥今起招股上市
中國故事18/06/2021
《京城近觀》國產網紅雪糕的盛夏
開市Good Morning18/06/2021
林嘉麒：安踏、海豐盈喜不高追　航運股揀中遠海控$19吸
財經熱話17/06/2021
【新股上市】奈雪的茶招股　入場費約一萬元
香港要聞17/06/2021
團結香港基金「當代中國」線上資訊平台今日啟用
中國故事17/06/2021
《神州經脈》傳中國研第三代晶片　神舟順利上天　A股止跌人幣軟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【etnet Bonus 賞你】Principal信安禮品包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金