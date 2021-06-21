《傳聞共賞》豬價大跌影響養殖業，傳美國從中東撤出部署應對中俄

《傳聞共賞》 傳美國從中東撤出大量軍隊，以調整部署應對中俄

豬價大跌影響養殖業，可能影響未來生豬供應

歐美基金減倉增持現金

嗶哩嗶哩（０９６２６）遊戲收入增



《昔日傳聞》 中駿集團分拆中駿商管智慧服務，最快下周招股

內地紡織產品價量齊升；內地券商加速向財富管理轉型

金山軟件新遊戲陸續上線；華虹半導體增加產能

匯控數日內公布出售法國零售業務予Ｃｅｒｂｅｒｕｓ

中國中車力拓新產業；內地工程機械銷售放慢

國美受惠「６１８購物節」；內地農機銷量續增

希瑪眼科力拓內地市場；內地方便麵市場續穩

特步加快內地開店；招行獲外資基金加倉

青啤拓酒吧連鎖業務；基金大戶續減持阿里巴巴

基金半年結大換馬；南亞地區紡織品生產訂單流向中國

新一波北水流入港股，新經濟股補空倉

光伏玻璃價格喘定，浪潮國際（００５９６）加力雲業務

南向債券通傳今推出

化肥市場景氣好轉，鋼材價格續高位運行

內銀力爭債券通商機，低溫鮮奶成為乳企增長引擎

傳李澤楷ＳＰＡＣ洽與星網上房地產平台合併

光控（００１６５）基金業務壯大，九龍倉（００００４）資產估值大升

中航科工（０２３５７）拓直升機業務，工程機械股走弱有因

內地車企加價，全球缺芯問題持續緊張

醒目資金加倉內地券商股

債券通南向通擬月內出台，料最快本周內公布

眾安銀行有望短期內獲證券牌照，利拓財富管理業務

國內遊保持熱度，內地涼茶市場恢復增長

中金（０３９０８）逆市上升有因，基金借勢獲利回吐

新能源車醞釀漲價，嗶哩嗶哩（０９６２６）加力遊戲產業鏈

千億資金建倉Ａ股，集裝箱造價翻番



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

