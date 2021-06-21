《傳聞》歐美基金減倉增持現金

《傳聞》美聯儲局部署收水，環球經濟復甦出現變數。據聞基金加快減倉套現，增持現金水

平，銀行股沽壓尤其大。上周五（１８日）匯控（００００５）逆市下跌２﹒２％，以４７﹒２

元，技術性走勢轉差。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

