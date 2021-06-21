《傳聞》塑料管道需求續升，利中國聯塑（０２１２８）業務

《傳聞》市場消息稱，中國城鎮化步伐加快，塑料管道需求持續增長，有利中國聯塑

（０２１２８）業務發展，將擴大產能與生產基地布局。上周五（１８日）以１９﹒８６元收市

，上升２﹒７％，宜回落至１９元附近低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

