《傳聞》塑料管道需求續升，利中國聯塑（０２１２８）業務

《傳聞》市場消息稱，中國城鎮化步伐加快，塑料管道需求持續增長，有利中國聯塑
（０２１２８）業務發展，將擴大產能與生產基地布局。上周五（１８日）以１９﹒８６元收市
，上升２﹒７％，宜回落至１９元附近低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|香港要聞18/06/2021
【紓困措施】5千元消費券7月4日起登記 最早8月1日發放
|中國故事18/06/2021
《神州經脈》美白宮擬安排「習拜會」 滬指周跌1.8％連跌三周
|財經熱話18/06/2021
《股市一周》儲局放鷹港股本周僅軟40點 時代天使首掛賺逾4萬
|生財有道18/06/2021
【生財有道】消費券點分期取？邊度唔用得？一文看清！
|財經熱話18/06/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》ESR受惠亞太電商發展，積極併購催化股價攀升
|FOCUS18/06/2021
【FOCUS】拜登歐遊煞科 中美恐更硬碰
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰