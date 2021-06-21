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即市新聞

21/06/2021 09:01

《傳聞》傳美國從中東撤出大量軍隊，以調整部署應對中俄

　　《傳聞》據外媒引述拜登新政府官員消息報道，美國軍方正在大幅削減部署在中東的軍隊及
先進武器系統，以調整部署應對來自俄羅斯和中國的威脅。
　　消息指五角大樓本月開始從伊拉克、科威特、約旦、沙特等國撤出約８個愛國者反導導彈系
統，美軍亦從沙特撤出薩德系統，部署在該地區的戰鬥機隊亦出現削減。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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