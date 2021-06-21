《魚缸博客》中電信調整派息政策料吸引收息族關注！建議小注部署

《魚缸博客》今日中電信（００７２８）宣布今年派息率達六成，而出年起更加會派中期息

！睇番今朝電訊股都普遍飛上，博客就覺得，其實電訊股仍然非常具有發展潛力嘅，今次中電信

調整派息政策，或者係電信股再獲市場關注嘅時機。博客認為可以先行部署中電信，憧憬一下公

司以及之後行業嘅發展室間。

首先，睇今朝有關中電信嘅消息，大概指董事會審議並通過咗調整公司派息政策議案，同意

公司今年以現金方式分配利潤，不少於年度股東應佔利潤六成。同時於Ａ股喺上交所上市後三年

內，每年以現金方式分配利潤逐步提升到當年股東利潤約七成以上。並且將會喺２０２２年開始

派中期股息，相信吸引較重視派息嘅投資者關注。

博客就覺得，中電信此舉或者都會影響到行業派息政策或會有調整，或者可以憧憬一下其實

電訊公司遲啲會唔會都有調整派息嘅動作。

同時博容亦都認為，之後５Ｇ技術嘅普及程度將會大大提高。事關神州之前都已經話要大力

發展智慧城市，代表整個社會會有越來越多應用互聯網技術嘅地方，利好５Ｇ普及化。同時現階

段唔少行業都規劃將５Ｇ技術融入行業發展．例如喺四州就新建咗一個「５Ｇ＋工業互聯網雲平

台」，集研發、生產、倉儲、物流、運營管理「五位一體」嘅專網系統，去幫助生產線運行。之

前博客亦都聽過有企業用５Ｇ技術幫防農業生產，反映５Ｇ技術應用喺唔同行業嘅潛力。所以博

客預期之後或有更多行業應用５Ｇ技術，帶動整個行業嘅盈利能力。

再睇番幅圖，中電信依加嘅股價自見１月頭以來的低位１﹒６９５元之後，已有反彈跡象，

博客建議可以少注做中、短線部署，博之後股價喺消息或行業發展帶動下慢慢升上。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

