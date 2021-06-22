《傳聞》鋼材等成本升推高家電價格，家電毛利承受壓力

《傳聞》市場消息稱，鋼材等等成本上升，推高家電價格，令家電銷售與毛利承受壓力。海

爾智家（０６６９０）昨日（２１日）急挫３﹒２％，以２７﹒１５元收市，惟短期超賣，或出

現技術性反彈。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

