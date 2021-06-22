《傳聞》科技股基金減倉，應付客戶贖回

《傳聞》美聯儲局預警加息，估值高的科技股沽壓加劇。傳聞美國科技股基金要減倉，應付
客戶贖回，可能令香港上市的新經濟股進一步受壓。騰訊（００７００）昨日（２１日）再失守
６００元，以５９０﹒５元收市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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