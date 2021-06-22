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即市新聞

22/06/2021 09:03

《傳聞》快手（０１０２４）力拓電商市場

　　《傳聞》快手（０１０２４）昨日（２１日）逆市上升１﹒２元，以１９３﹒２元，為少數
逆市上升的科網股。據悉快手加力拓展電商，包括向外挖角，在１８８至１９０元的防線一定承
接力。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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