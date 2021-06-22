《傳聞》快手（０１０２４）力拓電商市場

《傳聞》快手（０１０２４）昨日（２１日）逆市上升１﹒２元，以１９３﹒２元，為少數

逆市上升的科網股。據悉快手加力拓展電商，包括向外挖角，在１８８至１９０元的防線一定承

接力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

