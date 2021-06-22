《傳聞》Ｍｏｘ高層連環跳船，行政總裁有意請辭正物色新人選

《傳聞》市場消息指，渣打（０２８８８）旗下的虛銀Ｍｏｘ最近數月有數名主管先後離任
，除了２月已走人的資訊科技總監（ＣＩＯ）外，最新還包括風險總監（ＣＲＯ）和顧客策略及
發展總監（ＣＣＯ）。另有消息指，Ｍｏｘ行政總裁（ＣＥＯ）顧海也有意請辭，該行正在市場
物色新ＣＥＯ人選。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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