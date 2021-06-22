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即市新聞

22/06/2021 11:58

《魚缸博客》派完紅股重會有得升？煤氣（３）真係咁好景！

　　《魚缸博客》今日市場焦點，大家都討論緊隻煤氣（００００３）點解會升得咁勁，事關好
耐未見過佢喺藍籌升幅榜出現過。
　　今日煤氣有兩個消息，一個就係受大摩「吹奏」，目標價由１３銀調升至１５銀；另一個消
息就係公司喺昨日（２１日）派紅股同股息，雖然紅股由去年開始已經從１０送１改成２０送１
，不過末期息就維持２３仙不變，呢一點真係十分有良心。
　　其實博客係１５蚊咁上下都揸過一輪，不過就無咩耐性等收紅股同股息，不過股價輸幾多就
廢事講啦！計返恆指跌幅同其他藍籌走勢，煤氣都叫企得穩且防守力強，喺跌市中都可以算係唔
錯選擇。
　　加上香港疫情已經１４日清零，大家都開始肯接種疫苗，食店同娛樂場所都相繼放鬆規管，
對煤氣股價都有正面影響，所以中線而言相信煤氣仍有唔錯反彈力，依家入手相信都會食到個升
浪。
　　另一個問題係，聯儲加息令資金重新流入美元，美國十年期國債孳息率近期抽升至１﹒５厘
，有人睇今年年尾可能升至２厘，雖然債息抽升某程度令公用股吸引力降低，不過煤氣周息率仲
維持係２﹒７４厘，都仍然有一定吸引力！
　　其實煤氣喺２月見過低位１０﹒１４銀之後就開始反彈，雖然已經累積一定升幅，不過如果
炒經濟復甦的話可能仍有水位，博客建議１２蚊範圍可以繼續吸納，目標價可睇疫情前，大約１
５蚊左右，其實長揸都無咩所謂，呢個價位入手分分鐘可以「財息兼收」啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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