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即市新聞

23/06/2021 09:00

《傳聞共賞》基金贖回壓力增，新能源車成車市增長點

《傳聞共賞》　　基金贖回壓力增，換馬盤力吸石油股
　　　　　　　　招商銀行資管業務續增，新能源車成車市增長點

《昔日傳聞》　　傳美國考慮禁止進口新疆多晶硅
　　　　　　　　鋼材等成本升推高家電價格，家電毛利承受壓力
　　　　　　　　科技股基金減倉，應付客戶贖回
　　　　　　　　快手（０１０２４）力拓電商市場
　　　　　　　　傳美國從中東撤出大量軍隊，以調整部署應對中俄
　　　　　　　　豬價大跌影響養殖業，可能影響未來生豬供應
　　　　　　　　歐美基金減倉增持現金
　　　　　　　　塑料管道需求續升，利中國聯塑（０２１２８）業務
　　　　　　　　嗶哩嗶哩（０９６２６）遊戲收入增
　　　　　　　　內地紡織產品價量齊升；內地券商加速向財富管理轉型
　　　　　　　　金山軟件新遊戲陸續上線；華虹半導體增加產能
　　　　　　　　匯控數日內公布出售法國零售業務予Ｃｅｒｂｅｒｕｓ
　　　　　　　　中國中車力拓新產業；內地工程機械銷售放慢
　　　　　　　　國美受惠「６１８購物節」；內地農機銷量續增
　　　　　　　　希瑪眼科力拓內地市場；內地方便麵市場續穩
　　　　　　　　特步加快內地開店；招行獲外資基金加倉
　　　　　　　　青啤拓酒吧連鎖業務；基金大戶續減持阿里巴巴
　　　　　　　　基金半年結大換馬；南亞地區紡織品生產訂單流向中國
　　　　　　　　新一波北水流入港股，新經濟股補空倉
　　　　　　　　光伏玻璃價格喘定，浪潮國際（００５９６）加力雲業務
　　　　　　　　南向債券通傳今推出
　　　　　　　　化肥市場景氣好轉，鋼材價格續高位運行
　　　　　　　　內銀力爭債券通商機，低溫鮮奶成為乳企增長引擎
　　　　　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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