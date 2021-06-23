《傳聞共賞》基金贖回壓力增，新能源車成車市增長點

《傳聞共賞》 基金贖回壓力增，換馬盤力吸石油股

招商銀行資管業務續增，新能源車成車市增長點



《昔日傳聞》 傳美國考慮禁止進口新疆多晶硅

鋼材等成本升推高家電價格，家電毛利承受壓力

科技股基金減倉，應付客戶贖回

快手（０１０２４）力拓電商市場

傳美國從中東撤出大量軍隊，以調整部署應對中俄

豬價大跌影響養殖業，可能影響未來生豬供應

歐美基金減倉增持現金

塑料管道需求續升，利中國聯塑（０２１２８）業務

嗶哩嗶哩（０９６２６）遊戲收入增

內地紡織產品價量齊升；內地券商加速向財富管理轉型

金山軟件新遊戲陸續上線；華虹半導體增加產能

匯控數日內公布出售法國零售業務予Ｃｅｒｂｅｒｕｓ

中國中車力拓新產業；內地工程機械銷售放慢

國美受惠「６１８購物節」；內地農機銷量續增

希瑪眼科力拓內地市場；內地方便麵市場續穩

特步加快內地開店；招行獲外資基金加倉

青啤拓酒吧連鎖業務；基金大戶續減持阿里巴巴

基金半年結大換馬；南亞地區紡織品生產訂單流向中國

新一波北水流入港股，新經濟股補空倉

光伏玻璃價格喘定，浪潮國際（００５９６）加力雲業務

南向債券通傳今推出

化肥市場景氣好轉，鋼材價格續高位運行

內銀力爭債券通商機，低溫鮮奶成為乳企增長引擎



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

