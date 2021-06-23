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即市新聞

23/06/2021 09:01

《傳聞》基金贖回壓力增，換馬盤力吸石油股

　　《傳聞》市場消息指，環球基金面對客戶贖回壓力增加，被逼沽貨套現，短期科技股將繼續
受壓。走勢持續偏弱的阿里巴巴（０９９８８），昨日（２２日）以２０３元收市，下跌２﹒４
元，下破２００元大關機會不低。
　　另外，美國通脹壓力增加，據悉石油股成為基金大戶對沖通脹升溫的工具之一。在基金半年
結日子，持續有換馬盤力吸石油股。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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