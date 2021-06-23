《傳聞》基金贖回壓力增，換馬盤力吸石油股

《傳聞》市場消息指，環球基金面對客戶贖回壓力增加，被逼沽貨套現，短期科技股將繼續
受壓。走勢持續偏弱的阿里巴巴（０９９８８），昨日（２２日）以２０３元收市，下跌２﹒４
元，下破２００元大關機會不低。
另外，美國通脹壓力增加，據悉石油股成為基金大戶對沖通脹升溫的工具之一。在基金半年
結日子，持續有換馬盤力吸石油股。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|市場動向23/06/2021
【#投資界新人王】一起加入「ESG投資」應援團！
|中國故事22/06/2021
《神州經脈》傳美國擬禁新疆出口多晶硅 滬指兩連升成交續破萬億
|財經熱話22/06/2021
【理財通】基金公會：料初期推中低風險產品 最少二百隻基金合資格
|財經熱話22/06/2021
醫療器械板塊熱炒 歸創通橋招股入場費二萬多元
|FOCUS22/06/2021
【FOCUS】Delta變種攻陷92國 疫苗防線仍脆弱
|香港政情22/06/2021
【國安立法】林鄭：國安法非形同虛設 傳媒不能恃新聞自由不守法
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰