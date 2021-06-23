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即市新聞

23/06/2021 09:01

《傳聞》招商銀行資管業務續增，新能源車成車市增長點

　　《傳聞》中國居民收入持續增加之下，據悉招商銀行（０３９６８）資產管理規模保持增長
勢頭，對業績有正面影響。
　　另外市場消息稱，包括比亞迪（０１２１１）等多間內地車企部署下半年推出新車，其中新
能源車成為車市銷售增長點，惟近月比亞迪累積升幅大，短期或將有回吐，昨日（２２日）以
２２３﹒２元收市，下跌９﹒４元。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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