《魚缸博客》ＡＩＡ再開神州子公司，現價低殘可買博重返紅底

《魚缸博客》友邦保險（ＡＩＡ）（０１２９９）宣布，銀保監已批准旗下友邦中國響湖北

籌建分公司，係佢響神州嘅第９間分支機構。繼ＡＩＡ四川分公司４月開業之後，再度擴大神州

事業板圖。今早股價亦由近兩個月低位中回升，最高見過９６銀，重上十天線水平（９４﹒９銀

左右），博客認為ＡＩＡ應可喘定近月跌勢，近期中港澳即將通關下，有望重返紅底股之位！

ＡＩＡ今次獲批籌建湖北分公司，令市場對佢神州地區業務發展更有信心，集團ＣＥＯ李源

祥其實早喺舊年中期業績會就講過，會聚焦發展神州１０至１２個省份拓展業務，好似四川、湖

南、湖北等等。而集團今年第一季新業務價值更按年大升２５％，好過市場預期嘅增長１６％。

而神州業務當然付出最大貢獻，超越疫情前水平，湖北分公司有望成為業務增長新引擎。

加上香江新冠肺炎疫情緩和，已連續１５天未錄本地個案，特首林太表示已經同馬交政府商

量恢復港澳通行，相信同神州恢復跨境往來亦都指日可待！到時ＡＩＡ香江新業務價值有望重獲

自由行支持，令首季成為「遊艇仔」嘅香江銷售得以重振，ＡＩＡ業務自然起飛！

ＡＩＡ近日最低見過９２﹒１銀，係近兩個月最低位，亦已接近舊年年尾低位，近期下行空

間較少，缸友可趁現價吸納，初步博重上紅底，中期睇１１０銀，蝕一成好走貨。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

