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即市新聞

24/06/2021 09:00

《傳聞共賞》奈雪的茶凍資近２２００億元，碳酸鋰材料產品價續高

《傳聞共賞》　　奈雪的茶超購４３０倍，凍資近２２００億元
　　　　　　　　螞蟻傳擬夥國企，建信用評分公司
　　　　　　　　碳酸鋰材料產品值格續走高，風電機組市場轉弱
　　　　　　　　大戶粉飾窗櫥活動活躍，覆銅面板行業毛利升

《昔日傳聞》　　傳美國考慮禁止進口新疆多晶硅
　　　　　　　　鋼材等成本升推高家電價格，家電毛利承受壓力
　　　　　　　　科技股基金減倉，應付客戶贖回
　　　　　　　　快手（０１０２４）力拓電商市場
　　　　　　　　傳美國從中東撤出大量軍隊，以調整部署應對中俄
　　　　　　　　豬價大跌影響養殖業，可能影響未來生豬供應
　　　　　　　　歐美基金減倉增持現金
　　　　　　　　塑料管道需求續升，利中國聯塑（０２１２８）業務
　　　　　　　　嗶哩嗶哩（０９６２６）遊戲收入增
　　　　　　　　內地紡織產品價量齊升；內地券商加速向財富管理轉型
　　　　　　　　金山軟件新遊戲陸續上線；華虹半導體增加產能
　　　　　　　　匯控數日內公布出售法國零售業務予Ｃｅｒｂｅｒｕｓ
　　　　　　　　中國中車力拓新產業；內地工程機械銷售放慢
　　　　　　　　國美受惠「６１８購物節」；內地農機銷量續增
　　　　　　　　希瑪眼科力拓內地市場；內地方便麵市場續穩
　　　　　　　　特步加快內地開店；招行獲外資基金加倉
　　　　　　　　青啤拓酒吧連鎖業務；基金大戶續減持阿里巴巴
　　　　　　　　基金半年結大換馬；南亞地區紡織品生產訂單流向中國
　　　　　　　　新一波北水流入港股，新經濟股補空倉
　　　　　　　　光伏玻璃價格喘定，浪潮國際（００５９６）加力雲業務
　　　　　　　　南向債券通傳今推出
　　　　　　　　化肥市場景氣好轉，鋼材價格續高位運行
　　　　　　　　內銀力爭債券通商機，低溫鮮奶成為乳企增長引擎
　　　　　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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