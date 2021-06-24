《傳聞》螞蟻傳擬夥國企，建信用評分公司

《傳聞》市場消息指，阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團正與中國國企就創建一間合資
信用評分公司進行協商，螞蟻將分享其消費者數據，並將相關權限置於監管機構以下，傳新實體
最快將於今年第三季成立。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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