《傳聞》螞蟻傳擬夥國企，建信用評分公司

《傳聞》市場消息指，阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團正與中國國企就創建一間合資

信用評分公司進行協商，螞蟻將分享其消費者數據，並將相關權限置於監管機構以下，傳新實體

最快將於今年第三季成立。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

