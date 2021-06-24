《魚缸博客》睇好中港通關利好香缸地產股，建議中長線部署新世界

《魚缸博客》本地疫情受控，而全球經濟復甦步伐亦有所加快，睇到近日地產股等仍有不俗

表現。博客就覺得大家依家仍可部署地產股，其中可以留意下新世界（０００１７）。

博客睇好地產行業應該唔難理解。之前行業受疫情拖累下行，較早前本地確診宗數回落，成

個行業表現先叫好番啲！不過博客仍然預期之後會有一個爆發期，就係內地人士可以通關到香港

嘅時侯，事關依家內地實行房住不炒措施，變相佢地如果想炒樓，應該要到其他地區先有得諗。

所以一旦中港通關，內地人士就會有機會來港投資物業，利好市場交投氣氛。

對於樓市，大行美銀證券早前亦覺得重新通關將會利好相關行業，並指喺通脹上升嘅情況下

，房地產資產類別表現良好，大家都可以關注一下。

至於博客就建議睇實新世界係有原因嘅，睇番公仔圖，股價喺百天線（約３９﹒８０９元）

有支持，近幾日成交表現亦唔錯，同時股價依家亦係呈上升趨勢，令博客對佢前景有信心，建議

可以現價作中、長線部署，第一目標首先睇４３銀水平，之後要觀望股價有否突破。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

