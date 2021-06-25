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即市新聞

25/06/2021 09:01

《傳聞》中國軟件（００３５４）華為概念吸引，中資豪宅買家蠢動

　　《傳聞》隨著鴻蒙操作系統應用，據悉中國軟件國際（００３５４）與華為將有廣泛業務合
作，概念有吸引，加上雲智能業務快速增長，支持股價持續走強，１３元支持力強。
　　今年豪宅走勢向好，據聞中資豪宅買家蠢蠢欲動，手上坐擁不少豪宅物業與地皮的九倉集團
（００００４）最為受惠，短期有望上破３０元。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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