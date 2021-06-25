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即市新聞

25/06/2021 11:58

《魚缸博客》大型新股陸續掛牌，趁低吸納生發發（３８８）

　　《魚缸博客》生發發（００３８８）近期失寵，主因大市成交未見好轉，由２月２４日港股
大跌９００點之後股價就不停回吐，喺五窮六絕月佢當然跟住個市冇咩睇頭，博客認為生發發可
藉大型新股上市重拾升勢，響七月大翻身。
　　大行花旗近日唱淡生發發，將佢評級由「買入」降至「中性」，目標亦調低至４９０銀，指
港股次季成交明顯減少，同埋新股上市活動降溫，得唔夠十隻新股，遠不及首季３０隻，但佢都
認為如果科技股買賣增加，同埋新股上市活動好轉，股價有機會反彈。
　　但其港股新股招股情況已有復甦跡象，先有時代天使（０６６９９）超購２０７８倍，孖展
認購今日截止的奈雪的茶（０２１５０），綜合多家券商數據後亦超購約２０４﹒８倍，「電車
三傻」之一小鵬汽車（０９８６８）更今日起公開招股，就咁睇七月大市成交都會因而非常旺場

　　另外，生發發有響第三季諮詢引入ＳＰＡＣ上市制度，美股孖屐去年起ＳＰＡＣ大熱，今年
首季ＳＰＡＣ集資額多過舊年全年，如果ＳＰＡＣ上市成功推出對生發發真係重磅利好，加上債
券通南向通即將起行，成交額或可再創高鋒。
　　生發發連升３日，更響今日受小鵬招股帶動，突破１０天線、５０天線同２０天線等多條均
線，現時價位響４７０銀水平，現價入距離花旗目標都有２０銀水位，都係蝕一成好走貨。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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