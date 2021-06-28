《傳聞》嗶哩嗶哩（０９６２６）活躍用戶增，內地保險滲透率低

《傳聞》嗶哩嗶哩（０９６２６）上周五（２５日）上升７﹒３％。市場消息指，嘩哩嗶哩
加力遊戲等內容之後，推動活躍用戶穩步增長，支持股價呈強，短期股價可能挑戰９７６﹒５元
的上市新高。
另市場消息稱，內地保險滲透率低，其中粵港澳大灣區滲透率在１０％以下，有利友邦保險
（０１２９９）開拓內地市場。友邦保險續可９６至９７元水平收集。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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