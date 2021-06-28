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即市新聞

28/06/2021 15:36

《魚缸博客》港鐵（６６）終於見有起色，匯證唱好兼升目標價

　　《魚缸博客》港鐵（０００６６）呢期股價沉寂多時，自從香港於２０１９年發生社會事件
之後，股價由５５﹒７５銀高位一路傾瀉，最低見３６﹒２銀，好彩股價都叫守得雲開見月明，
堅持的人有福了。
　　係人都知道港鐵實際上係一間「地產公司」，呢幾年靠住康城不停賣盤都賺到盤滿缽滿，就
算過去一年聽到有人講話抵制港鐵，但實際上依然毫髮無傷，作為一隻公用股都十份硬淨，就算
過去兩年業績未必有太出色表現，但末期息一樣維持不變，所以依家開始入手真係講得上「財息
兼收」！
　　大行匯證發表研究報告，對港鐵２０２１年盈利預測較市場估計高一成六，主要係因為康城
項目入帳表現穩定，而且本地交通業務逐步回復正常，加上港鐵三大主營業務包括客運、零售租
賃及物業發展均均逐步改善及回穩，所以將公司評級由「持有」升至「買入」，目標價由４６﹒
４元升至４９﹒４元。
　　該行又表示，屯馬綫二期喺昨日（２７日）開通，去除了延遲開通的憂慮。有唔少片段拍到
，今日黑雨之後，屯馬綫多個地方變身「水舞間」；而且土瓜灣地陷問題重未完全解決，如果追
究起來都幾嚴重吓。
　　不過點都好，相信政府點都會睇住港鐵，單憑呢一點就已經值得入手，港鐵近期股價都係４
２至４３銀之間上落，暫時唔算有太大波幅，不過如果以收息股來講，現價完全追入得過，中長
線波幅可能都係４３至４８銀之間上落，只要唔穿４２銀都可以繼續持有，都係嗰句啦，收息嘛



　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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