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即市新聞

29/06/2021 09:01

《傳聞》長城汽車擴大產能，洛玻（０１１０８）做強光伏玻璃業務

　　《傳聞》長城汽車（０２３３３）昨日（２８日）逆市上升。據悉長城汽車計劃擴大產能，
在江西投資整車與零部件生產線，主力生產ＳＵＶ車，２５至２６元的承接力不弱。
　　洛陽玻璃（０１１０８）昨日（２８日）急升５％。市場消息指洛玻做強光伏玻璃業務，產
量大幅增加，有利業績表現，惟短期股價升幅大，現水平不宜高追。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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