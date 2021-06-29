《傳聞》平安好醫生力拓互聯網醫院，物聯網基礎設備需求增

《傳聞》平安好醫生（０１８３３）股價走勢呈強，表現優於其他科網股。市場消息稱，平
安好醫生加力拓展互聯網醫院，擴大線上醫療網絡，有助加快達致收支平衡，短期阻力位１００
元。
另外消息稱，隨著５Ｇ應用，全球物聯網市場規模將突破萬億美元，帶動物聯網基礎設備需
求大增，有利中興通訊（００７６３）業務，短期上望２４至２５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|中國故事28/06/2021
《神州經脈》中方稱中印邊境局勢穩 人行連三日放水 滬指微跌
|財經熱話28/06/2021
李寧盈喜炒高破頂 一度晉身「紅底股」
|市場動向28/06/2021
「跨境理財通」密鑼緊鼓 招商永隆銀行準備就緒．迎接機遇
|財經熱話28/06/2021
港鐵新盤熱銷＋屯馬線開通 匯證唱好股價伺機突破
|開市Good Morning28/06/2021
溫傑：吉利跌穿24.5－25元止賺
|財經熱話28/06/2021
【陶觀天下】陶冬：拜登基建現突破 食品通脹難遏制
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰