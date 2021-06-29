《傳聞》平安好醫生力拓互聯網醫院，物聯網基礎設備需求增

《傳聞》平安好醫生（０１８３３）股價走勢呈強，表現優於其他科網股。市場消息稱，平

安好醫生加力拓展互聯網醫院，擴大線上醫療網絡，有助加快達致收支平衡，短期阻力位１００

元。

另外消息稱，隨著５Ｇ應用，全球物聯網市場規模將突破萬億美元，帶動物聯網基礎設備需

求大增，有利中興通訊（００７６３）業務，短期上望２４至２５元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

