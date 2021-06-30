《傳聞》中石油受惠燃氣價升，明源雲（００９０９）推新產品

《傳聞》市場消息稱，中國增加清潔能源比重，帶動燃氣價格持續向上，中國石油

（００８５７）將受惠，加上國際油價持續高企於７０美元以上，可以逢低吸納。

另外，明源雲（００９０９）昨日（２９日）逆市上升。據悉明源雲將推出新的雲業務產品

，針對物業管理公司，有利業務持續增長，可在３９至３９﹒５元低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

