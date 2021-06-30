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即市新聞

30/06/2021 09:01

《傳聞》蒙牛市場擴大，白雲山（００８７４）做強大健康業務

　　《傳聞》蒙牛（０２３１９）在４５至４６元的支持力不弱。據悉蒙牛市場進一步擴大，加
大中老人奶粉市場布局，有助推動營收增長。
　　白雲山（００８７４）昨日（２９日）向上突破，升５％。據悉白雲山計劃做強旗下大健康
業務，包括力拓王老吉涼茶與加強潤喉糖、龜苓膏等產品市場拓發，發掘新增長點，短期可看高
一線。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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