《傳聞》蒙牛市場擴大，白雲山（００８７４）做強大健康業務

《傳聞》蒙牛（０２３１９）在４５至４６元的支持力不弱。據悉蒙牛市場進一步擴大，加

大中老人奶粉市場布局，有助推動營收增長。

白雲山（００８７４）昨日（２９日）向上突破，升５％。據悉白雲山計劃做強旗下大健康

業務，包括力拓王老吉涼茶與加強潤喉糖、龜苓膏等產品市場拓發，發掘新增長點，短期可看高

一線。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

