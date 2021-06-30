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即市新聞

30/06/2021 11:58

《魚缸博客》睇實疫情等澳門通關！可吼賭佬金沙博反彈

　　《魚缸博客》今日啲賭佬齊齊走上！相信都係因為澳門有意放寬香江市民入境限制，其實賭
股近月走勢Ｋｅｅｐ住向下，相信都係由於疫情持續反覆，完全唔知道幾時先可以全面開放賭場
設施。不過博客就覺得依家賭股偏軟，其實都係一個吸納機會，博當地開放入境時，行業能夠迎
來一個大反彈。
　　有消息透露，香江同澳門有意喺下個月中恢復有限度通關，來回兩地毋須檢疫。按現行安排
，由香江到澳門嘅人士要檢疫１４日。不過港澳能否免檢疫，仍然要視乎香江疫情變化。咁睇嘅
話，其實兩地政府都有意想開放通關帶動經濟。不過博客就對之前有人確診Ｄｅｌｔａ變種病毒
有啲擔心，始終呢種病毒嘅傳染力較強，雖然近排都好似無新本地確診個案，不過一旦發現有新
確診，對於通關安排就一定會有影響，影響賭股嘅表現。
　　博客就覺得大家依家可以觀望住啲賭股先，睇下差唔多落實通關方案先再作部署，其中建議
大家睇實金沙（０１９２８），入場費較銀河（０００２７）低，相對部署風險亦有所下降，睇
番金沙經已連日下跌，今日見由低位反彈，睇下未來幾日股價動向，同埋疫情消息，若情況理想
，建議於３４銀以下部署，目標暫時上望４０銀水平。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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