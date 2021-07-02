《傳聞共賞》先正達研第二上市，紙業成本急漲不利毛利率

《傳聞共賞》 先正達研第二上市，香港在考慮之列但非首選
基金三季加注石油股，越秀服務（０６６２６）長潛力大
紙業成本急漲不利毛利率，下半年內地ＩＰＯ將掀高潮
《昔日傳聞》 中石油受惠燃氣價升，明源雲（００９０９）推新產品
蒙牛市場擴大，白雲山（００８７４）做強大健康業務
外匯基金辦公室多名高層升職，朱兆荃升任副行政總裁
長城汽車擴大產能，洛玻（０１１０８）做強光伏玻璃業務
平安好醫生力拓互聯網醫院，物聯網基礎設備需求增
嗶哩嗶哩（０９６２６）活躍用戶增，內地保險滲透率低
廣東財富累積有利招行業務，九毛九拓新增長點
騰訊音樂傳黨慶後遭重罰
電腦產品價格漲勢未止，大戶加倉新能源股
中國軟件（００３５４）華為概念吸引，中資豪宅買家蠢動
奈雪的茶超購４３０倍，凍資近２２００億元
螞蟻傳擬夥國企，建信用評分公司
碳酸鋰材料產品值格續走高，風電機組市場轉弱
大戶粉飾窗櫥活動活躍，覆銅面板行業毛利升
傳美國考慮禁止進口新疆多晶硅
鋼材等成本升推高家電價格，家電毛利承受壓力
科技股基金減倉，應付客戶贖回
快手（０１０２４）力拓電商市場
傳美國從中東撤出大量軍隊，以調整部署應對中俄
豬價大跌影響養殖業，可能影響未來生豬供應
歐美基金減倉增持現金
塑料管道需求續升，利中國聯塑（０２１２８）業務
嗶哩嗶哩（０９６２６）遊戲收入增
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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