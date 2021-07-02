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即市新聞

02/07/2021 09:00

《傳聞共賞》先正達研第二上市，紙業成本急漲不利毛利率

《傳聞共賞》　　先正達研第二上市，香港在考慮之列但非首選
　　　　　　　　基金三季加注石油股，越秀服務（０６６２６）長潛力大
　　　　　　　　紙業成本急漲不利毛利率，下半年內地ＩＰＯ將掀高潮

《昔日傳聞》　　中石油受惠燃氣價升，明源雲（００９０９）推新產品
　　　　　　　　蒙牛市場擴大，白雲山（００８７４）做強大健康業務
　　　　　　　　外匯基金辦公室多名高層升職，朱兆荃升任副行政總裁
　　　　　　　　長城汽車擴大產能，洛玻（０１１０８）做強光伏玻璃業務
　　　　　　　　平安好醫生力拓互聯網醫院，物聯網基礎設備需求增
　　　　　　　　嗶哩嗶哩（０９６２６）活躍用戶增，內地保險滲透率低
　　　　　　　　廣東財富累積有利招行業務，九毛九拓新增長點
　　　　　　　　騰訊音樂傳黨慶後遭重罰
　　　　　　　　電腦產品價格漲勢未止，大戶加倉新能源股
　　　　　　　　中國軟件（００３５４）華為概念吸引，中資豪宅買家蠢動
　　　　　　　　奈雪的茶超購４３０倍，凍資近２２００億元
　　　　　　　　螞蟻傳擬夥國企，建信用評分公司
　　　　　　　　碳酸鋰材料產品值格續走高，風電機組市場轉弱
　　　　　　　　大戶粉飾窗櫥活動活躍，覆銅面板行業毛利升
　　　　　　　　傳美國考慮禁止進口新疆多晶硅
　　　　　　　　鋼材等成本升推高家電價格，家電毛利承受壓力
　　　　　　　　科技股基金減倉，應付客戶贖回
　　　　　　　　快手（０１０２４）力拓電商市場
　　　　　　　　傳美國從中東撤出大量軍隊，以調整部署應對中俄
　　　　　　　　豬價大跌影響養殖業，可能影響未來生豬供應
　　　　　　　　歐美基金減倉增持現金
　　　　　　　　塑料管道需求續升，利中國聯塑（０２１２８）業務
　　　　　　　　嗶哩嗶哩（０９６２６）遊戲收入增
　　　　　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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