《傳聞》紙業成本急漲不利毛利率，下半年內地ＩＰＯ將掀高潮

《傳聞》市場消息稱，內地鼓勵股權融資，帶動申請上市集資（ＩＰＯ）的企業增加，預期
下半年ＩＰＯ掀起高潮，中金公司（０３９０８）業務將會受惠，可在２０元水平收集。
近期紙業股走勢欠佳，據悉除了紙漿價格之外，廢紙價格也急漲，令紙業成本增加
，不利毛利率。玖龍紙業（０２６８９）料續向下尋底。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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