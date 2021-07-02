《傳聞》包括美國在內的全球通脹升溫，據聞基金三季度加注石油股，對沖通脹上升。中石
油（００８５７）股價可逢低吸納，短期料向４元進發。
越秀服務（０６６２６）上市以來股價穩步上升，周三（３０日）以５﹒５５元收市，上升
６％。據悉越秀服務通過母公司越秀地產以及廣州地鐵的關係，物業管理業務將進一步擴大，增
長潛力大，可在５﹒３至５﹒４元附近低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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02/07/2021 09:01
《傳聞》基金三季加注石油股，越秀服務（０６６２６）長潛力大
《傳聞》包括美國在內的全球通脹升溫，據聞基金三季度加注石油股，對沖通脹上升。中石
油（００８５７）股價可逢低吸納，短期料向４元進發。
越秀服務（０６６２６）上市以來股價穩步上升，周三（３０日）以５﹒５５元收市，上升
６％。據悉越秀服務通過母公司越秀地產以及廣州地鐵的關係，物業管理業務將進一步擴大，增
長潛力大，可在５﹒３至５﹒４元附近低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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