《傳聞》基金三季加注石油股，越秀服務（０６６２６）長潛力大

《傳聞》包括美國在內的全球通脹升溫，據聞基金三季度加注石油股，對沖通脹上升。中石

油（００８５７）股價可逢低吸納，短期料向４元進發。

越秀服務（０６６２６）上市以來股價穩步上升，周三（３０日）以５﹒５５元收市，上升

６％。據悉越秀服務通過母公司越秀地產以及廣州地鐵的關係，物業管理業務將進一步擴大，增

長潛力大，可在５﹒３至５﹒４元附近低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

