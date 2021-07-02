《傳聞》先正達研第二上市，香港在考慮之列但非首選

《傳聞》瑞士農用化學品巨頭先正達（Ｓｙｎｇｅｎｔａ）目前擬在上海科創板申請上市，

目標集資額約１００億美元，市場消息指，先正達已在考慮第二上市，而蘇黎世、倫敦和紐約交

易所是先正達研究中的選項，香港雖在考慮之列，但非先正達首選。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

