《傳聞》先正達研第二上市，香港在考慮之列但非首選

《傳聞》瑞士農用化學品巨頭先正達（Ｓｙｎｇｅｎｔａ）目前擬在上海科創板申請上市，
目標集資額約１００億美元，市場消息指，先正達已在考慮第二上市，而蘇黎世、倫敦和紐約交
易所是先正達研究中的選項，香港雖在考慮之列，但非先正達首選。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|財經熱話30/06/2021
【半年結－七月翻身?】港股半年彈逾兩千點 七月有望挑戰三萬關
|中國故事30/06/2021
《神州經脈》滬指半年漲3%創板飆17% 官方PMI連跌三個月
|財經熱話30/06/2021
【半年結－七月翻身?】大市六月未見絕！可選科網、車、油股部署
|板塊分析30/06/2021
擁兩大潛力平台 匯量科技前途無量
|財經熱話30/06/2021
和黃醫藥首掛高收五成，每手賺10100元
|剖析天下30/06/2021
通脹持續與否難料 懶人抗通脹ETF之選
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰