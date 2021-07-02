《魚缸博客》新地（１６）料最為受惠於消費劵推出，現價可考慮

《魚缸博客》政府發放嘅５０００銀電子消費券嚟緊嘅星期日（４號）至８月１４號接受登

記，預計可以產生３６０億銀嘅消費金額，最為受惠嘅梗係一眾本地地產商，其中新地（０００

１６）擁有各類型商場及零售樓面，遍佈港九新界，總樓面面積約１２００萬呎，商場有唔同定

位，例如高檔場中環「國際金融中心」、尖沙咀「新太陽廣場」，亦有民生場沙田「新城市廣場

」、「大埔超級城」等。同業置富產業（００７７８）覆蓋面都大，但集中喺民生場，唔一定有

太大受惠。

博客假期有次去九置（０１９９７）旗下「海港城」行過，簡直係人頭湧湧，所以縱使有好

多人失業，旅遊業慘到仆直，都唔使擔心商場營業額。

新地都有做消費劵相關嘅ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ，喺旗下１２大商場推優惠，四種支付方式都

用得，詳情缸友自己搵，唔幫佢賣廣告啦。

售樓業務方面，新地今季預計有兩個新界西北新盤，共２２５４伙可以推，包括天水圍「Ｗ

ｅｔｌａｎｄ Ｓｅａｓｏｎｓ Ｂａｙ」、元朗「Ｔｈｅ ＹＯＨＯ Ｈｕｂ」，睇下可唔可

以食住今年樓價個升勢。

新地個價幾明顯跟住保力加通道行，現價貼近通道低位，９日ＲＳＩ都好近過往低位，現價

短炒可博一轉。

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

