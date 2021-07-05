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即市新聞

05/07/2021 09:01

《傳聞》地產商加速農地補價，金蝶（２６８）雲業務續快速增長

　　《傳聞》市場消息指，多個地產商加速進行農地補地價，作為住宅發展用途，主要位於新界
北區，地產商資產價格將顯著提升。新地（０００１６）在１１０至１１５元支持力不弱。
　　金蝶（００２６８）上周五（２日）急跌３％。據聞金蝶集團雲業務繼續快速增長，數年後
業務佔比有望進一步上升七成水平，２５元以下吸納，有一定值博率。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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