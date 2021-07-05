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即市新聞

05/07/2021 11:59

《魚缸博客》維他奶（３４５）大減價，現價入貨博回升

　　《魚缸博客》維他奶（３４５）因為一封對內信件流出，話採購部主任梁健輝喺銅鑼灣持刀
刺傷警員後自殺身亡，係「不幸逝世」，搞到引發神州民眾爭議，又要抵制，自發下架咁喎。
　　神州人成日都要抵制品牌，反而畀咗博客唔少參考例子嚟推斷維他奶跟住落嚟嘅股價走勢，
以較近期３月尾至４月頭發酵嘅新疆綿事件為例，Ｎｉｋｅ試過發聲明，話合同供應商並無使用
新疆嘅紡織品或短纖紗，Ｎｉｋｅ喺神州嘅經銷商滔搏（０６１１０）嗰段時間跌咗逾兩成，現
價都收復返大部份跌幅。
　　另外，Ｕｎｉｑｌｏ母公司迅銷（０６２８８）上年８月發聲明，新疆未有生產Ｕｎｉｑｌ
ｏ產品，股價直到依家跌咗近７巴仙。不過佢嘅跌幅，係加埋據報一批男士襯衫喺今年１月喺洛
杉磯港遭到扣押，因為疑似違反使用新疆地區棉花禁令嘅負面因素影響。不過今次維他奶嘅事，
應該唔會有禁運相關嘅事件發生。
　　事實上，要睇呢啲事嚴唔嚴重，上微博望望熱搜就知，頭３０條熱門話題都冇維他奶相關嘅
嘢，隔咗成個ｗｅｅｋｅｎｄ神州政府又冇出聲鬧人，亦冇人將維他奶倒落廁所拍片之類，就知
件事跟本冇咁大劑，可能只係打擊短期銷量，不過產品性質同定價問題，搞速銷空間唔大。建議
現價可分批入貨，跌穿２３﹒５銀左右止蝕。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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