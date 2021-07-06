《傳聞》內地啤酒銷售急升，新能源車市場份額增

《傳聞》歐國盃足球賽熱潮之下，據悉帶動內地啤酒銷售急升，有酒吧銷量倍數增長，啤酒
股股價走勢呈強，華潤啤酒（００２９１）昨日（５日）逆市上升，在跌市之中抗跌力強。
另市場消息稱，歐美多國加快淘汰燃油車，新能源車市場份額將逐年增加，新能源車企業看
好一線，吸引基金持續加倉。比亞迪（０１２１１）昨日（５日）逆市上升近５％，短期料續強
勢。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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