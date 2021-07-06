《傳聞》家電股沽壓難消，港交所（００３８８）強勢有因

《傳聞》近月內地家電股持續走低，沽壓難消。據聞為了抵銷成本上升，各類家電掀起加風

，令市場銷售承受壓力，料在未來一兩季浮現出來。海信家電（００９２１）昨日（５日）險守

１０元。

另據悉外資持續流入中國資產，包括Ａ股與在岸人民幣債券，滬深股通、債券通成交持續增

加，勢成為港交所（００３８８）收入增長重要引擎之一。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

