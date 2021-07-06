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即市新聞

06/07/2021 09:01

《傳聞》家電股沽壓難消，港交所（００３８８）強勢有因

　　《傳聞》近月內地家電股持續走低，沽壓難消。據聞為了抵銷成本上升，各類家電掀起加風
，令市場銷售承受壓力，料在未來一兩季浮現出來。海信家電（００９２１）昨日（５日）險守
１０元。
　　另據悉外資持續流入中國資產，包括Ａ股與在岸人民幣債券，滬深股通、債券通成交持續增
加，勢成為港交所（００３８８）收入增長重要引擎之一。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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