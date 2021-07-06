《魚缸博客》香江齊洗消費券利好地標商場！部署九置再博衝高！

《魚缸博客》睇反近日科技股嘅走勢都真係好差，科指今日更加造六連陰，博客依加就唔會

部署科技股啦，就算博反彈都制唔過！不過科技股調整，大家都可以觀望下之前想買，但升得太

急嘅股份先嘅。而如果依加要部署，博客都偏向睇好傳統股，始終又就快出消費券，到時或者可

以憧憬下相關板塊炒作！其中就推薦大家吼實九龍倉置業（０１９９７）。

首先公司屬地產行業，疫情期間板塊走勢較弱，至近日疫情受控，股價先叫做回彈返啲。但

其實行業股份回彈仍然有憧憬，因為通關未開放旅遊業未開始復甦，影響商場盈收表現，不過遲

啲旅遊慢慢開放，相信會利好板塊回彈，所以現水平中長線部署後市仍有好大發揮空間。

其次香缸好快就會發放５０００銀消費券，唔少商家同商場都用優惠吸引消費力。而喺香港

具商場領導地位嘅兩大商場海港城同時代廣場，都係由九置持有，哩兩個商場最近已開始用折扣

優惠吸客用消費券，相信到時候商舖盈收有改善會利好商場整體利潤，值得大家部署。

睇反公仔圖，公司股價由２０１９年４月，即係疫情最嚴重嘅時候開始下滑，由５６銀跌到

上年８月嘅２５銀先有支持，但隨後股價有明顯反彈進入上升軌，現價４５銀水平距離５６銀約

有２４％水位，建議小注吸納一下，目標先上望５６銀水平。值得留意嘅喺，分拆九置上市嘅九

龍倉（００００４）近期股價走勢都Ｋｅｅｐ住上揚，已經完美做左圓頂，由１１銀低位升上接

近３１銀水平，依加上試２０１８年頭嘅高位３１﹒６７５銀，參考現時１４天ＲＳＩ已升至８

０以上水平，後市有較大回調壓力，但如果成功突破高位３１﹒６７５銀，甚至繼續走上嘅話，

相信股價將會有唔錯升浪，連帶利好九置股價！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

