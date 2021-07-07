《傳聞共賞》醫脈通康聖環球配售提早截飛，基金收集和黃醫藥

《傳聞共賞》 醫脈通及康聖環球國際配售提早昨日截飛

基金收集和黃醫藥（０００１３），尿素行業景氣持續向好

中升（００８８１）業務增長潛力大，東岳產品需求增



《昔日傳聞》 內地啤酒銷售急升，新能源車市場份額增

家電股沽壓難消，港交所（００３８８）強勢有因

地產商加速農地補價，金蝶（２６８）雲業務續快速增長

紫金（２８９９）海外投資進收成期，內地充電樁市場擴大

先正達研第二上市，香港在考慮之列但非首選

基金三季加注石油股，越秀服務（０６６２６）長潛力大

紙業成本急漲不利毛利率，下半年內地ＩＰＯ將掀高潮

中石油受惠燃氣價升，明源雲（００９０９）推新產品

蒙牛市場擴大，白雲山（００８７４）做強大健康業務

外匯基金辦公室多名高層升職，朱兆荃升任副行政總裁

長城汽車擴大產能，洛玻（０１１０８）做強光伏玻璃業務

平安好醫生力拓互聯網醫院，物聯網基礎設備需求增

嗶哩嗶哩（０９６２６）活躍用戶增，內地保險滲透率低

廣東財富累積有利招行業務，九毛九拓新增長點

騰訊音樂傳黨慶後遭重罰

電腦產品價格漲勢未止，大戶加倉新能源股

中國軟件（００３５４）華為概念吸引，中資豪宅買家蠢動

奈雪的茶超購４３０倍，凍資近２２００億元

螞蟻傳擬夥國企，建信用評分公司

碳酸鋰材料產品值格續走高，風電機組市場轉弱

大戶粉飾窗櫥活動活躍，覆銅面板行業毛利升



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

