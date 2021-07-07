  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/07/2021 09:01

《傳聞》基金收集和黃醫藥（０００１３），尿素行業景氣持續向好

　　《傳聞》和黃醫藥（０００１３）上市表現突出，近日回落５４至５６元水平，據聞吸引基
金趁低收集，看好未來和黃醫藥將有個醫藥產品進入商業化。
　　另市場消息稱，印度受困疫情而影響尿素產能，進一步推高國際尿素價格，帶動內地化肥行
業景氣持續向好。中化化肥（００２９７）昨日（６日）向上突破，宜回落至１﹒２元附近低吸

　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事06/07/2021
《神州經脈》中法德元首視頻通話　滴滴盤前插水　滬指險守三千五
財經熱話06/07/2021
【車股皇朝】比亞迪即將重返歷史高位　小鵬來襲仲追唔追？
財經熱話06/07/2021
京東物流跌穿上市價創新低 內地反壟斷打擊科網巨企間接受累
中國故事06/07/2021
深圳國資棄購蘇寧易購 阿里小米夥江蘇國資接盤
FOCUS06/07/2021
【FOCUS】阿聯酋一力推高油價　增產反枱藏王儲野心
財經熱話06/07/2021
【騰訊轉勢？】騰訊半日獲逾４億重新掃貨，惟分析建議未宜撈底！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞HYDRAGUN按摩槍

社創．社區4.0 全民投選 「我最喜愛的解難方案」 留言賞$100社企禮券

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金