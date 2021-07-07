《傳聞》基金收集和黃醫藥（０００１３），尿素行業景氣持續向好

《傳聞》和黃醫藥（０００１３）上市表現突出，近日回落５４至５６元水平，據聞吸引基

金趁低收集，看好未來和黃醫藥將有個醫藥產品進入商業化。

另市場消息稱，印度受困疫情而影響尿素產能，進一步推高國際尿素價格，帶動內地化肥行

業景氣持續向好。中化化肥（００２９７）昨日（６日）向上突破，宜回落至１﹒２元附近低吸

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

