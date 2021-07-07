《傳聞》中升（００８８１）業務增長潛力大，東岳產品需求增

《傳聞》中升（００８８１）股價持續呈強，昨日（６日）逆市上升２﹒５％。據悉中升受
惠豪華汽車銷售持續增長，加上積極布局新能源車、二手車市場，未來業務增長潛力大，在７０
元附近可以吸納。
東岳（００１８９）股價連日急升，昨日升近１０％。據聞東岳旗下產品需求增，加上旗下
氫能業務子公司在科創板上市漸有眉目，但股價累積升幅大，現價不宜高追。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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