《傳聞》中升（００８８１）業務增長潛力大，東岳產品需求增

《傳聞》中升（００８８１）股價持續呈強，昨日（６日）逆市上升２﹒５％。據悉中升受

惠豪華汽車銷售持續增長，加上積極布局新能源車、二手車市場，未來業務增長潛力大，在７０

元附近可以吸納。

東岳（００１８９）股價連日急升，昨日升近１０％。據聞東岳旗下產品需求增，加上旗下

氫能業務子公司在科創板上市漸有眉目，但股價累積升幅大，現價不宜高追。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

