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即市新聞

07/07/2021 12:01

《魚缸博客》鷹美維持增長且估值低廉，調整至十天線可吸納！

　　《魚缸博客》魚缸近期真係好難炒，外圍不停升，但魚缸自己跌，因為最高成長性的新經濟
股同醫療佬都比阿爺政策打壓。不過由於熱錢多，魚缸總會搵野炒，體品佬當然為選擇之一，因
為較少機會受政策風險影響。不過神州龍頭品牌商一早炒哂上神台，真係買唔落手。不過博客見
到一顆滄海遺珠大家可以留意下，就係鷹美（０２３６８）！
　　鷹美可以話係縮小版申洲（０２３１３），要業務是以ＯＥＭ「原設備製造」，根據客戶提
供的設計或訂造產品的形式，去製造運動服。公司當然符合體品概念，客戶有Ｎｉｋｅ、Ｎｏｒ
ｔｈ　Ｆａｃｅ及Ｐｕｍａ等多個國際品牌。
　　業績當然絕對唔差。截至今年３月３１日止年度，錄得純利３﹒１４億銀，按年升４０﹒３
巴仙；期內，營業收入３２﹒４９億銀，按年升７﹒７巴仙；毛利６﹒５２億銀，按年升２１﹒
３巴仙；毛利率２０﹒１巴仙，按年升２﹒３個百分點。再講，當龍頭炒咗一段，資金好自然會
炒落後、市值較細以及基本面唔錯的股，尾端甚至可以炒得仲癲！。
　　估值方面，往績市盈率只有９倍，絕對唔貴甚至算便宜！
　　股價走勢方面，其上升軌自去年３月底形成，一直拾級而上；再望埋ＣＣＡＳＳ，升到呢個
位置頭三位券商持貨無點樣減過，估計炒作未完！博客建議待調整落十天線（約５﹒２７銀）吸
納，目標１０銀先！收穿５銀止蝕！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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