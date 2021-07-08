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即市新聞

08/07/2021 09:00

《傳聞共賞》醫脈通超購５９２倍擬上限定價，鈷價醞釀新升浪

《傳聞共賞》　　醫脈通超購５９２倍凍資２５２６億元，擬上限定價
　　　　　　　　鈷價醞釀新升浪，淡友開始補空倉
　　　　　　　　內地液化天然氣價升，科創板上市續增

《昔日傳聞》　　醫脈通及康聖環球國際配售提早昨日截飛
　　　　　　　　基金收集和黃醫藥（０００１３），尿素行業景氣持續向好
　　　　　　　　中升（００８８１）業務增長潛力大，東岳產品需求增
　　　　　　　　內地啤酒銷售急升，新能源車市場份額增
　　　　　　　　家電股沽壓難消，港交所（００３８８）強勢有因
　　　　　　　　地產商加速農地補價，金蝶（２６８）雲業務續快速增長
　　　　　　　　紫金（２８９９）海外投資進收成期，內地充電樁市場擴大
　　　　　　　　先正達研第二上市，香港在考慮之列但非首選
　　　　　　　　基金三季加注石油股，越秀服務（０６６２６）長潛力大
　　　　　　　　紙業成本急漲不利毛利率，下半年內地ＩＰＯ將掀高潮
　　　　　　　　中石油受惠燃氣價升，明源雲（００９０９）推新產品
　　　　　　　　蒙牛市場擴大，白雲山（００８７４）做強大健康業務
　　　　　　　　外匯基金辦公室多名高層升職，朱兆荃升任副行政總裁
　　　　　　　　長城汽車擴大產能，洛玻（０１１０８）做強光伏玻璃業務
　　　　　　　　平安好醫生力拓互聯網醫院，物聯網基礎設備需求增
　　　　　　　　嗶哩嗶哩（０９６２６）活躍用戶增，內地保險滲透率低
　　　　　　　　廣東財富累積有利招行業務，九毛九拓新增長點
　　　　　　　　騰訊音樂傳黨慶後遭重罰
　　　　　　　　電腦產品價格漲勢未止，大戶加倉新能源股
　　　　　　　　中國軟件（００３５４）華為概念吸引，中資豪宅買家蠢動
　　　　　　　　奈雪的茶超購４３０倍，凍資近２２００億元
　　　　　　　　螞蟻傳擬夥國企，建信用評分公司
　　　　　　　　碳酸鋰材料產品值格續走高，風電機組市場轉弱
　　　　　　　　大戶粉飾窗櫥活動活躍，覆銅面板行業毛利升

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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