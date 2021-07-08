《傳聞》淡友開始補空倉，鈷價醞釀新升浪

《傳聞》港股跌破２８０００點，引發斬倉盤，但不少科網股嚴重超賣，據聞部分科網股開

始有淡友補空倉，隨時出現反彈。微盟集團（０２０１３）跌至１４元水平有一定值博率。

另外，由於全球加速發展新能源車，據悉用於電池的鈷材料價格醞釀新升浪，過去兩個月累

升逾一成，刺激洛陽鉬業（０３９９３）昨日（７日）上升９﹒３％，宜待股價回落５﹒１至５

﹒２元水平低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

