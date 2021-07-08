《傳聞》內地液化天然氣價升，科創板上市續增

《傳聞》市場消息稱，由於清潔能源消費需求持續增加，帶動內地液化天然氣價格上升，利
好昆侖能源（００１３５）業務發展，昨日（７日）逆市上升３仙，短期強勢料持續。
另一方面，中國當局表示加強中概股監管，部分中國企業放棄美國上市而直接在內地科創板
上市。據悉科創板上市申請持續增加，中金公司（０３９０８）業務持續受惠。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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