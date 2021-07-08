《傳聞》醫脈通超購５９２倍凍資２５２６億元，擬上限定價

《傳聞》醫脈通（０２１９２）昨日（７日）截止招股，市場消息指，是次錄得近６２﹒８

萬人認購，公開發售部分超額認購５９２倍，凍資２５２６億元；公司擬上限定價。

另外，康聖環球基因（０９９６０）據報錄得４３萬人認購，公開發售超購５４３倍，凍資

超過１２００億元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

